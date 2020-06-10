Коронавирус попал в Британию по крайней мере через 1300 случаев и преимущественно из Европы

Коронавирус был завезен в Великобританию по меньшей мере 1300 отдельными случаями, абсолютное большинство которых происходили из Европы.

Это показал анализ, проведенный британским консорциумом Covid-19 Genomics (Cog-UK), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Результат исследования полностью опровергает идею о том, что был один "нулевой пациент", с которого началась вспышка в Великобритании.

Анализ также показывает, что Китай, где началась пандемия, имел незначительное влияние на случаи заболевания в Британии.

Исследователи проанализировали генетический код образцов вируса, взятых у более 20 000 человек, инфицированных коронавирусом в стране. Они обнаружили, что эпидемия имеет не один источник происхождения, а как минимум 1356.

В каждом из этих случаев кто-то привез инфекцию в Великобританию из-за рубежа, и в результате вирус начал распространяться.

Зато первые случаи пришли в основном из европейских стран. Эпидемия коронавируса в Британии была в основном вызвана поездками из Италии (14%) в конце февраля, Испании (34%) в начале-середине марта и Франции (29%) в середине-конце марта.

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По оценкам исследования, 80% этих первых случаев заболевания поступили в страну в период с 28 февраля по 29 марта. Именно в то время в Великобритании обсуждался вопрос о том, следует ли ввести жесткий карантин. После этого количество новых импортируемых случаев быстро уменьшилось.

Великобритания больше всех в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По официальным последним данным, почти 290 тысяч человек были инфицированы вирусом, 40 883 умерли.