У Польщі виписали 13 тисяч штрафів за порушення "маскового режиму"

Співробітники поліції Польщі виписали понад 13 000 штрафів за порушення правила про носіння масок для обличчя в період з середини квітня до кінця травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За даними Головного управління поліції, до суду було направлено близько 4,9 тисячі постанов про покарання. Дані охоплюють період з моменту введення правил, тобто з 16 квітня, до кінця травня.

Згідно з цими даними, поліція оштрафувала 13 030 осіб, які порушили порядок носіння масок, а також направила 4898 клопотань про покарання в суд.

Однак, частіше застосовувалися попередження або інші освітні заходи, передбачені Кодексом дрібних правопорушень, - 39 885 разів.

З 30 травня в Польщі скасували обов'язкове носіння масок в громадських місцях, проте необхідно дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Маски досі обов'язкові в транспорті, магазинах, кінотеатрах, театрах, масажних і тату-салонах, церквах і офісах. Маски не потрібно носити на роботі, якщо роботодавець забезпечує достатню відстань між робочими місцями.

Клієнтам ресторанів і барів також не потрібно прикривати рот і ніс, коли вони сідають за стіл.

Нагадаємо, у Польщі вирішили припинити видобуток вугілля на 12 шахтах на три тижні через спалах коронавірусу у шахтарських районах країни.

Цими вихідними у Польщі було зареєстровано 1151 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі найбільшу кількість за один день за останні два місяці. Дві третини з цих нових випадків припадають на шахтарів і їхні родини, які працюють на шахті в Зофювці на півдні Польщі.

Слід зазначити, що розвиток епідемії в Україні часто порівнюють з польським сценарієм. В Україні в останній тиждень також спостерігається зростання нових випадків інфікування.

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