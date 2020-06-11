В Польше выписали 13 тысяч штрафов за нарушение масочного режима

Сотрудники полиции Польши выписали более 13 тысяч штрафов за нарушение правила ношения масок в период с середины апреля до конца мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

По данным Главного управления полиции, в суд было направлено около 4,9 тысячи постановлений о наказании. Данные охватывают период с момента введения правил, то есть с 16 апреля, до конца мая.

Согласно этим данным, полиция оштрафовала 13 030 лиц, нарушивших порядок ношения масок, а также направила 4898 ходатайств о наказании в суд.

Однако чаще применялись предупреждения или другие предупредительные меры, предусмотренные Кодексом мелких правонарушений, - 39 885 раз.

С 30 мая в Польше отменили обязательное ношение масок в общественных местах, однако необходимо соблюдать правила социального дистанцирования.

Маски до сих пор обязательны в транспорте, магазинах, кинотеатрах, театрах, массажных и тату-салонах, церквях и офисах. Маски не нужно носить на работе, если работодатель обеспечивает достаточное расстояние между рабочими местами.

Клиентам ресторанов и баров также не нужно прикрывать рот и нос, когда они садятся за стол.

Напомним, в Польше решили прекратить добычу угля на 12 шахтах на три недели из-за вспышки коронавируса в шахтерских районах страны.

В эти выходные в Польше было зарегистрировано 1151 новый случай заражения коронавирусом, в том числе наибольшее количество за один день за последние два месяца. Две трети этих новых случаев приходятся на шахтеров и их семьи, которые работают на шахте в Зофювце на юге Польши.

Следует отметить, что развитие эпидемии в Украине часто сравнивают с польским сценарием. В Украине в последнюю неделю также наблюдается рост новых случаев инфицирования.

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