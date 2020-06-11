ЄС хоче дозволити в'їзд студентів навіть з тих країн, для яких не відкриють кордони

Єврокомісія пропонує з 1 липня дозволити в’їзд для студентів, які навчаються у ЄС, навіть якщо для їхніх країн обмеження зберігаються.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному пресрелізі Єврокомісії.

Єврокомісія пропонує з 1 липня дозволити в’їзд для студентів з третіх країн, які навчаються у ЄС, а також висококваліфікованих робітників – навіть якщо їхні країни не увійдуть до списку тих, для яких обмеження будуть зняті у першу чергу.

"Для країн, для яких обмеження збережуться, країни-члени мають зробити виняток для тих, хто їде на навчання, а також висококваліфікованих працівників, які не є громадянами ЄС, якщо їхнє працевлаштування економічно необхідне, і робота не може бути відтермінована і не може виконуватися з-за кордону", - йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Крім того, обмеження мають бути зняті для громадян ЄС і країн Шенгенської зони, а також громадян третіх країн, які мають дозвіл на проживання, і членів їхніх родин – незалежно від того, чи вони повертаються додому, як це є на даний час.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія оголосила про початок послаблення обмежень на в’їзд до ЄС з 1 липня. Обмеження знімуть для громадян країн, де епідемічна ситуація схожа або краща, ніж у ЄС. Відповідний список повинні будуть погодити країни-члени.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.