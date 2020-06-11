ЕС хочет разрешить въезд студентов даже из тех стран, для которых не откроют границы

Еврокомиссия предлагает с 1 июля разрешить въезд для студентов, обучающихся в ЕС, даже если для их стран ограничения сохраняются.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.

Еврокомиссия предлагает с 1 июля разрешить въезд для студентов из третьих стран, которые учатся в ЕС, а также высококвалифицированных работников - даже если их страны не войдут в список тех, для которых ограничения будут сняты в первую очередь.

"Для стран, для которых ограничения сохранятся, страны-члены должны сделать исключение для тех, кто едет на учебу, а также высококвалифицированных работников, не являющихся гражданами ЕС, если их трудоустройство экономически необходимо, и работа не может быть отсрочена и не может выполняться из-за рубежа", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Кроме того, ограничения должны быть сняты для граждан ЕС и стран Шенгенской зоны, а также граждан третьих стран, имеющих вид на жительство, и членов их семей - независимо от того, возвращаются ли они домой, как это есть в настоящее время.

Напомним, сегодня Еврокомиссия объявила о постепенном ослаблении ограничений на въезд в ЕС с 1 июля. Ограничения снимут для граждан стран, где эпидемическая ситуация похожа или лучше, чем в ЕС. Соответствующий список должны будут согласовать страны-члены.

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