Парламент Швейцарії частково прийняв закон про легалізацію одностатевих шлюбів

Парламент Швейцарії частково схвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Нижня палата Федеральних зборів Швейцарії підтримала закон про легалізацію одностатевих шлюбів. За це рішення проголосували 124 депутати, проти – 72.

Тепер рішення має прийняти верхня палата парламенту.

Цивільні партнерства були легалізовані в Швейцарії в січні 2007 року, однак одностатеві шлюби лишаються поза законом.

За даними останніх соцопитувань, більшість мешканців Швейцарії підтримують ідею. Втім, національно-консервативна партія EDU - Федеральний демократичний союз Швейцарії – пропонує провести референдум з цього питання, але ще не зібрала достатню кількість підписів.

Відповідно до процесу прямої демократії у Швейцарії, закон можливо оскаржити шляхом референдуму, якщо противники зберуть необхідні 50 000 підписів виборців протягом 100 днів.