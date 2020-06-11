Парламент Швейцарии частично принял закон о легализации однополых браков
Парламент Швейцарии частично одобрил закон о легализации однополых браков.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Нижняя палата Федерального собрания Швейцарии поддержала закон о легализации однополых браков. За это решение проголосовали 124 депутата, против - 72.
Теперь решение должна принять верхняя палата парламента.
Гражданские партнерства были легализованы в Швейцарии в январе 2007 года, однако однополые браки остаются вне закона.
По данным последних соцопросов, большинство жителей Швейцарии поддерживают идею. Впрочем, национально-консервативная партия EDU - Федеральный демократический союз Швейцарии - предлагает провести референдум по этому вопросу, но еще не собрала достаточное количество подписей.
Согласно процессу прямой демократии в Швейцарии, закон можно обжаловать путем референдума, если противники соберут необходимые 50 000 подписей избирателей в течение 100 дней.