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Парламент Швейцарии частично принял закон о легализации однополых браков

Четверг, 11 июня 2020, 15:29

Парламент Швейцарии частично одобрил закон о легализации однополых браков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Нижняя палата Федерального собрания Швейцарии поддержала закон о легализации однополых браков. За это решение проголосовали 124 депутата, против - 72.

Теперь решение должна принять верхняя палата парламента.

Гражданские партнерства были легализованы в Швейцарии в январе 2007 года, однако однополые браки остаются вне закона.

По данным последних соцопросов, большинство жителей Швейцарии поддерживают идею. Впрочем, национально-консервативная партия EDU - Федеральный демократический союз Швейцарии - предлагает провести референдум по этому вопросу, но еще не собрала достаточное количество подписей.

Согласно процессу прямой демократии в Швейцарии, закон можно обжаловать путем референдума, если противники соберут необходимые 50 000 подписей избирателей в течение 100 дней.

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Швейцария
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