Трамп разрешил введение санкций против сотрудников Международного уголовного суда

Президент США разрешил введение экономических санкций и ограничений на путешествия в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС), участвующих в расследовании действий американских военных в Афганистане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и Deutshe Welle.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 июня, подписал указ, которым разрешил Госдепартаменту и министерству финансов ввести санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда и частных лиц, которые проводят расследование действий США и их союзников. Их финансовые активы в США могут заблокировать, а им и членам семей запретить въезд на территорию США.

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В Белом доме заявили, что действия Международного уголовного суда угрожают нарушением национального суверенитета США и обвинили Россию в воздействии на суд.

"Мы не можем наблюдать, скрестив руки, как нашим людям угрожают бутафорным судом, - заявил госсекретарь Майк Помпео. - У меня есть обращение ко многим близким союзникам в мире. Ваши граждане могут быть следующими, особенно из стран НАТО, которые борются с терроризмом в Афганистане рядом с нашими военными ".

Международный уголовный суд в ответ заявил, что решение Вашингтона было "последним из ряда беспрецедентных атак на суд" и выразили "глубокое сожаление" по поводу этого.

"Эти атаки являются эскалацией и недопустимой попыткой вмешаться в верховенство права и судебные процессы, которые осуществляет Суд, - говорится в заявлении. - Это подрывает наши совместные попытки бороться с безнаказанностью и обеспечить ответственность за жестокие преступления".

В марте судьи Международного уголовного суда санкционировали масштабное расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных сторонами вооруженного конфликта в Афганистане. Расследование охватывает действия правительственных сил Афганистана, боевиков радикального движения "Талибан", а также военных США и представителей американских спецслужб.

В ООН и ЕС выразили обеспокоенность намерениями США ввести санкции против сотрудников МУС.

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок отметил, что он "очень обеспокоен" решением США, и добавил, что МУС играет "ключевую роль в борьбе с безнаказанностью".

США не ратифицировали Римский статут и не являются членами Международного уголовного суда.