Інтеграційний фонд Австрії зробив українську версію сайту з інформацією про коронавірус

Інтеграційний фонд Австрії зробив українську версію сторінки з найважливішою інформацією щодо коронавірусу і запобіжних заходів у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час пандемії фонд запровадив низку додаткових сервісів для своїх громадян, а вся актуальна інформація перекладається на 17 мов, серед яких тепер і українська.

На сторінці можна знайти детальну інформацію про заходи безпеки при коронавірусі, послаблення карантинних заходів, роботу транспорту, державних служб тощо.

Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF) - це організація, яка працює для інтеграції мігрантів і значною мірою фінансується Міністерством з питань Європи, інтеграції та закордонних справ.

Фонд був заснований у 1960 році Вищою комісією ООН у справах біженців УВКБ ООН та Федеральним міністерством внутрішніх справ під назвою фонд біженців. З 2002 року він поступово перебрав на себе відповідальність за інтеграцію мігрантів і тепер відомий як Австрійський інтеграційний фонд.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 червня Австрія скасує обмеження щодо поїздок з 31 європейської країни.

Минулого тижня повідомлялося, що Австрія скасувала всі обмеження на кордонах, пов'язані з коронавірусом, включаючи карантин, для всіх сусідніх країн, окрім Італії.

Читайте також: "Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС"