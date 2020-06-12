Интеграционный фонд Австрии сделал украинскую версию сайта с информацией о коронавирусе

Интеграционный фонд Австрии создал украинскую версию страницы с важной информацией о коронавирусе и противоэпидемических мерах в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время пандемии фонд ввел ряд дополнительных сервисов для своих граждан, а вся актуальная информация переводится на 17 языков, среди которых теперь и украинский.

На странице можно найти подробную информацию о мерах безопасности при коронавирусе, ослаблении карантинных мер, работе транспорта, государственных служб и т.п.

Австрийский интеграционный фонд (ÖIF) - это организация, которая работает для интеграции мигрантов и в значительной мере финансируется Министерством по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел.

Фонд был основан в 1960 году Высшей комиссией ООН по делам беженцев УВКБ ООН и Федеральным министерством внутренних дел под названием фонд беженцев. С 2002 года он постепенно взял на себя ответственность за интеграцию мигрантов и теперь известен как Австрийский интеграционный фонд.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июня Австрия отменит ограничения на поездки с 31 европейской страной.

На прошлой неделе сообщалось, что Австрия отменила все ограничения на границах, связанные с коронавирусом, включая карантин, для всех соседних стран, кроме Италии.

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