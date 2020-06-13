Франція поступово відкриватиме свої зовнішні кордони з 1 липня

Франція розпочне поступове відкриття своїх шенгенських зовнішніх кордонів з 1 липня.

Про це заявили в п'ятницю в спільній заяві міністри закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і внутрішніх справ Крістоф Кастанер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Рішення було прийнято відповідно до рекомендацій Європейської комісії, представлених в четвер, і "це відкриття буде здійснюватися поступово і диференційовано відповідно до ситуації в галузі охорони здоров'я різних третіх країн , а також відповідно до процедур, які до того часу будуть прийняті на європейському рівні", заявили міністри.

Іноземним студентам буде дозволено, незалежно від їх країни походження, приїжджати до Франції. Їх заяви на отримання візи та посвідки на проживання будуть розглядатися в пріоритетному порядку.

Що стосується європейських внутрішніх кордонів, то міністри підтвердили, що Франція скасує всі обмеження на рух транспорту, введені для боротьби з пандемією, опівночі 15 червня. Таким чином, громадяни європейських країн (держав-членів Європейського Союзу, а також Андорри, Ісландії, Ліхтенштейну, Монако, Норвегії, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикану) зможуть безперешкодно в'їжджати на територію Франції

Однак Іспанія та Сполучене Королівство є винятками. Ці дві країни самі не скасували обмеження, тому Франція буде діяти на основі взаємності.

Франція і Німеччина вже два тижні закликають до якнайшвидшого відкриття кордонів між європейськими країнами після декількох тижнів закриття через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

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