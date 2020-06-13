Франция постепенно откроет свои внешние границы с 1 июля

Франция начнет постепенное открытие своих внешних шенгенских границ с 1 июля.

Об этом заявили в пятницу в совместном заявлении министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и внутренних дел Кристоф Кастанер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Решение было принято в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии, представленных в четверг, и "это открытие будет осуществляться постепенно и дифференцированно соответственно ситуации в области охраны здоровья разных третьих стран , а также в соответствии с процедурами, которые к тому времени будут приняты на европейском уровне", заявили министры.

Иностранным студентам будет разрешено, независимо от их страны происхождения, приезжать к Франции. Их заявления на получение визы и вида на жительство будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Что касается европейских внутренних границ, то министры подтвердили, что Франция отменит все ограничения на движение транспорта, введенные для борьбы с пандемией, в полночь 15 июня. Таким образом, граждане европейских стран (государств-членов Европейского Союза, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана) смогут беспрепятственно въезжать на территорию Франции

Однако Испания и Соединенное Королевство являются исключениями. Эти две страны сами не отменили ограничения, поэтому Франция будет действовать на основе взаимности.

Франция и Германия уже две недели призывают к скорейшему открытию границ между европейскими странами после нескольких недель закрытия из-за пандемии коронавирус.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня снять пограничный контроль на внутренних границах Евросоюза, а также постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также обнародовала критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.