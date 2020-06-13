В Чехии закрыли дело о "яде из России" для пражских политиков

Контрразведка Чехии закрыла дело, которое касалось угроз для местных чешских политиков со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Службу безопасности и информации Чехии.

В адрес спецслужбы, объясняет Служба безопасности и информации, поступило анонимное электронное письмо, в котором содержалось утверждение о том, что российский дипломат доставил в Прагу яд рицин. Затем произошла утечка этой информации в чешские СМИ.

"Утечка информации о возможной угрозе муниципальным политикам в СМИ коренным образом осложнил работу Службы безопасности и информации и полиции и сделал практически невозможным расследование всего дела. Даже в этой очень сложной ситуации сотрудники службы продолжали свою работу и в конечном итоге получили ясную и неоспоримую информацию о предыстории всего дела, которое было представлено уполномоченным адресатам", - говорится в сообщении.

Сведения в электронном письме оказались ложными и это было понятно изначально, добавляет контрразведка, однако требовалась проверка, поскольку убийства есть в арсенале российских спецслужб.

Как отмечается, на основании всей информации премьер-министр и министр иностранных дел приняли решение выслать двух сотрудников российского посольства в Праге.

"Однако еще до этого решения российской стороне была предоставлена достаточно справедливая возможность для обоих народов покинуть Чехию мирным путем, без лишней огласки. Русские этим не воспользовались и даже не пытались успокоить ситуацию, совсем наоборот. Таким образом, оба лица были признаны персоной нон грата и покинули Чешскую Республику 7 июня", - пояснили в контрразведке.

Напомним, после демонтажа памятника маршала Конева в Праге появилась информация о том, что на причастных к этому политиков готовится покушение: российский агент якобы приехал в Прагу с чемоданом, в котором был мощный токсин рицин.

Россия назвала эту информацию ложным и необоснованным обвинениям.

За это мэру Праги и его двум коллегам предоставили охрану, а впоследствии российское посольство обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану дипломату, чье имя фигурирует в скандале.