У Греції після тримісячної перерви відновлять роботу музеї

У Греції після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу в понеділок для публіки відкриються музеї .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Для відвідувачів діятимуть деякі правила дистанціювання: відстань 1,5 метра в закритих приміщеннях і 2 метри зовні.

Носіння маски в музеях є обов'язковим, а туристичні групи обмежені вісьмома людьми.

"Закриття музею стало шоком", - говорить голова ради директорів музею Акрополя Дімітріос Пандермаліс, видатний археолог.

"Знадобилося багато зусиль, щоб зібратися і підготуватися до можливого відкриття. Але, врешті-решт, ми запланували цілий ряд поліпшень...ремонтні роботи, поліпшення інфраструктури та освітлення, нове позиціонування скульптур. Наприкінці трьох місяців (зупинки роботи через коронавірус) ми сповнені сподівань, тому що ми рухаємося до відкриття, пройшовши через значне оновлення", - додав він.

Нагадаємо, починаючи з суботи 6 червня, бари, кафе та ресторани Греції почали використовувати свої внутрішні приміщення для прийому клієнтів.