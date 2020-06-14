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В Греции после трехмесячного перерыва возобновят работу музеи

Воскресенье, 14 июня 2020, 16:48

В Греции после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса в понедельник для публики откроются музеи .

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Для посетителей будут действовать некоторые правила дистанцирования: расстояние 1,5 метра в закрытых помещениях и 2 метра снаружи.

Ношение маски в музеях является обязательным, а туристические группы ограничены восемью людьми.

"Закрытие музея стало шоком", - говорит председатель совета директоров музея Акрополя Димитриос Пандермалис, выдающийся археолог.

"Потребовалось много усилий, чтобы собраться и подготовиться к возможному открытию. Но, в конце концов, мы запланировали целый ряд улучшений...ремонтные работы, улучшение инфраструктуры и освещения, новое позиционирование скульптур. В конце трех месяцев (остановки работы через коронавирус) мы полны надежд, потому что мы движемся к открытию, пройдя через значительное обновление", - добавил он.

Напомним, начиная с субботы 6 июня, бары, кафе и рестораны Греции начали использовать свои внутренние помещения для приема клиентов.

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