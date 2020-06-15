Молдова відновила авіарейси, але заборона на в’їзд іноземців зберігається

У Молдові від сьогодні відновлюються регулярні пасажирські авіарейси. Водночас заборону на в’їзд іноземців не скасовано.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

З 15 червня у Молдові відновилися регулярні авіарейси. Вже сьогодні з Кишинева має вилетіти 7 літаків і прибути – 9.

Читайте також Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців

Водночас, повідомляють у прикордонній поліції, до 30 червня продовжиться заборона на в’їзд для іноземців та осіб без громадянства – окрім випадків, коли вони є членами родин громадян Молдови.

В’їхати на територію країни зможуть також іноземці, які мають постійну посвідку на проживання чи робочу візу, а також представники дипломатичних місій, міжнародних організацій та члени їхніх родин. Крім того, дозволено транзит та репатріацію іноземців через територію Молдови.

Особи, які в’їжджають на територію країни, повинні будуть заповнити епідеміологічний опитувальник та підписати зобов’язання залишатися на самоізоляції протягом 14 днів.

Це не поширюється тільки на членів екіпажів літаків та суден, осіб, які виїздили за кордон на лікування із супроводжуючою особою, студентів, що навчаються за кордоном, працівників дипломатичних місій та транзитних пасажирів.

Також аеропорт Кишинева тимчасово забороняє вхід на територію для супроводжуючих осіб – крім випадків, якщо йдеться про супровід пасажира, який потребує допомоги, людей з інвалідністю чи неповнолітніх. Також запроваджують температурний контроль. Людей з температурою вище 38 °C не впускатимуть у термінал.

Нагадаємо, також сьогодні у рамках чергового послаблення карантину відновили роботу ресторани, кафе і спортзали. Молдова пішла на цей крок попри те, що у четвер в країні зареєстрували найвищий з початку епідемії приріст нових заражень.