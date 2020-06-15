Молдова возобновила авиарейсы, но запрет на въезд иностранцев сохраняется

В Молдове с сегодняшнего дня возобновляются регулярные пассажирские авиарейсы. В то же время запрет на въезд иностранцев не отменен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

С 15 июня в Молдове возобновились регулярные авиарейсы. Уже сегодня из Кишинева должны вылететь семь самолетов и прибыть девять.

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В то же время, сообщают в пограничной полиции, до 30 июня продолжится запрет на въезд для иностранцев и лиц без гражданства - кроме случаев, когда они являются членами семей граждан Молдовы.

Въехать на территорию страны смогут также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство или рабочую визу, а также представители дипломатических миссий, международных организаций и члены их семей. Кроме того, разрешены транзит и репатриация иностранцев через территорию Молдовы.

Лица, въезжающие на территорию страны, должны будут заполнить эпидемиологический опросник и подписать обязательство оставаться на самоизоляции в течение 14 дней.

Это не распространяется только на членов экипажей самолетов и судов, лиц, выезжавших за границу на лечение с сопровождающим лицом, студентов, обучающихся за рубежом, работников дипломатических миссий и транзитных пассажиров.

Также аэропорт Кишинева временно запрещает вход на территорию для сопровождающих лиц - кроме случаев, если речь идет о сопровождении пассажира, нуждающегося в помощи, людей с инвалидностью или несовершеннолетних. Также вводят температурный контроль. Людей с температурой выше 38°C не будут впускать в терминал.

Напомним, также сегодня в рамках очередного ослабления карантина возобновили работу рестораны, кафе и спортзалы. Молдова пошла на этот шаг, несмотря на то, что в четверг в стране зарегистрировали самый высокий с начала эпидемии прирост новых заражений.