Немецкая спецслужба возьмет под надзор правопопулистов AfD в Бранденбурге

Немецкие спецслужбы в Бранденбурге возьмут под надзор региональное отделение партии "Альтернатива для Германии".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили в министерстве внутренних дел земли Бранденбург.

Такое решение приняли после того, как AfD в Бранденбурге проголосовала за сохранение Андреаса Альбица на посту лидера регионального отделения партии, несмотря на то, что его исключили из рядов национальной партии.

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Перед этим лидеры AfD проголосовали за исключение Кальбица из рядов партии в связи с его членством в правой экстремистской группе "Немецкая молодежь, преданная Родине" (Heimattreue Deutsche Jugende), которая сейчас запрещена.

В то же время, в бранденбургской ячейке с этим не согласились и даже изменили местные уставы, чтобы Кальбиц мог остаться членом партии. Последний сейчас оспаривает решение лидеров AfD в суде, утверждая, что не был членом указанной молодежной организации.

Напомним, недавно AfD выиграла иск против федерального министра внутренних дел Хорста Зеехофера за размещение им на сайте министерства интервью с критическими комментариями в адрес партии.