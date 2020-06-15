Немецкая спецслужба возьмет под надзор правопопулистов AfD в Бранденбурге
Немецкие спецслужбы в Бранденбурге возьмут под надзор региональное отделение партии "Альтернатива для Германии".
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщили в министерстве внутренних дел земли Бранденбург.
Такое решение приняли после того, как AfD в Бранденбурге проголосовала за сохранение Андреаса Альбица на посту лидера регионального отделения партии, несмотря на то, что его исключили из рядов национальной партии.
Перед этим лидеры AfD проголосовали за исключение Кальбица из рядов партии в связи с его членством в правой экстремистской группе "Немецкая молодежь, преданная Родине" (Heimattreue Deutsche Jugende), которая сейчас запрещена.
В то же время, в бранденбургской ячейке с этим не согласились и даже изменили местные уставы, чтобы Кальбиц мог остаться членом партии. Последний сейчас оспаривает решение лидеров AfD в суде, утверждая, что не был членом указанной молодежной организации.
Напомним, недавно AfD выиграла иск против федерального министра внутренних дел Хорста Зеехофера за размещение им на сайте министерства интервью с критическими комментариями в адрес партии.