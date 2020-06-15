"Помирає менше, ніж в 2019 році": Стефанішина розповіла, чому ЄС має відкрити кордони для України
Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що рівень смертності в Україні у час пандемії коронавірусу дає підстави розраховувати на відкриття кордонів з ЄС.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
Стефанішина наполягає, що у ЄС немає недовіри щодо медичної статистики в Україні, а офіційні рекомендації Єврокомісії є для України сигналом для початку прямого діалогу про відкриття кордонів.
"Це завдання Міністерства закордонних справ, тому що йдеться про діалог не лише з Брюсселем, а й із сусідніми державами, які, скажімо так, популярні для закордонних відряджень. І міністр закордонних справ приділяє цьому особливу увагу", - сказала вона.
Віцепрем’єрка пояснила, що у порівнянні з іншими країнами ЄС в Україні не було зафіксоване різке зростання загальної смертності під час пандемії. "Навіть більше скажу, у нас щомісяця було менше померлих, ніж торік", - зазначила вона.
Як вже писала "ЄвроПравда", у багатьох країнах ЄС смертність зросла набагато більше, ніж на офіційно зафіксовану кількість померлих із COVID-19, через що вважають, що статистика враховує не всіх. Наприклад, у cічні-травні 2020 року в Іспанії зареєстрували на 44 тис. смертей більше, ніж торік, а у столичному регіоні Франції смертність зросла майже вдвічі порівняно з 2019 роком.
Українська статистика виявилася принципово іншою.
На підтвердження своїх слів Стефанішина навела дані Держстату щодо загальної смертності в Україні (сумарно від усіх причин) до квітня включно.
|Загальна смертність в Україні, сумарно з усіх причин.
Дані Держстату, надані ЄвроПравді віцепрем'єркою
|2019 рік
|2020 рік
|% від 2019
|лютий
|47891
|47128
|98%
|березень
|49177
|48326
|98%
|квітень
|47879
|46313
|97%
"От дивіться: у лютому 2020 року в Україні на 2% менше людей, ніж у лютому-2019. У березні-2020 – також 98% від минулого року. У квітні-2020 – 97% від минулого року. Тому немає підстав навіть припускати, що померлих від епідемії "записують на інші причини", - заявила Стефанішина.
На додачу в Україні не були перевантажені лікарні навіть у тих областях, де епідемічна статистика найгірша, сказала Стефанішина.
"Тому ми маємо всі підстави говорити, що карантин, запроваджений в Україні навесні, дозволив ефективно запобігти поширенню епідемії", - підкреслила віцепрем’єрка.
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