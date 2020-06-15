"Умирают меньше, чем в 2019 году": Стефанишина рассказала, почему ЕС должен открыть границы для Украины
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что уровень смертности в Украине в период пандемии коронавируса дает основания рассчитывать на открытие границ с ЕС.
Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".
Стефанишина настаивает, что у ЕС нет недоверия к медицинской статистике в Украине, а официальные рекомендации Еврокомиссии для Украины стали сигналом для начала прямого диалога об открытии границ.
"Эта задача Министерства иностранных дел, потому что речь идет о диалоге не только с Брюсселем, но и с соседними государствами, которые, скажем так, популярны для зарубежных командировок. И министр иностранных дел уделяет этому особое внимание", - сказала она.
Вице-премьер пояснила, что по сравнению с другими странами ЕС в Украине не было зафиксировано резкого повышения общей смертности во время пандемии. "Даже больше скажу, у нас ежемесячно было меньше умерших, чем в прошлом году", - отметила она.
Как уже писала ЕвроПравда, во многих странах ЕС смертность выросла гораздо больше, чем на официально зафиксированную количество умерших с COVID-19, через которые считают, что статистика учитывает не всех. Например, в январе-мае 2020 года в Испании зарегистрировали на 44 тыс. Смертей больше, чем в прошлом году, а в столичном регионе Франции смертность возросла почти вдвое по сравнению с 2019 годом.
В Украине статистика принципиально иная, утверждают в правительстве.
В подтверждение своих слов Стефанишина привела данные Госстата по общей смертности в Украине (суммарно от всех причин) до апреля включительно.
|Общая смертность в Украине, суммарно по всем причинам.
Данные Госстата, предоставленные ЕвроПравде вицепремьеркой
|2019 год
|2020 год
|% от 2019
|февраль
|47891
|47128
|98%
|март
|49177
|48326
|98%
|апрель
|47879
|46313
|97%
"Вот смотрите: в феврале 2020 года в Украине на 2% меньше людей, чем в феврале-2019. В марте 2020 - также 98% от прошлого года. В апреле 2020 - 97% от прошлого года. Поэтому нет оснований даже предполагать, что умерших от эпидемии "записывают на другие причины", - заявила Стефанишина.
В дополнение в Украине не были перегружены больницы даже в тех областях, где эпидемическая статистика плохая, сказала Стефанишина.
"Поэтому мы имеем все основания говорить, что карантин, введенный в Украине весной, позволил эффективно предотвратить распространение эпидемии", - подчеркнула вице-премьер.
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