Данія відкрилася для німецьких туристів: на кордоні - черги до 8 км

У понеділок на південному кордоні Данії утворилися черги довжиною до 8 км, оскільки німецькі туристи вирушили на відпочинок до скандинавської країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Поліція Південної Ютландії повідомила, що черги почали шикуватися на прикордонному посту Фресльов відразу після півночі, коли Данія відкрилася для жителів Німеччини, у яких є бронювання на відпочинок в Данії.

Черги росли протягом ночі, досягаючи 8 км рано вранці, а потім почали скорочуватися, в результаті чого затримка на кордоні для громадян складала 15 хвилин.

"Зараз на автостраді у Фресльові стоїть 7-8-кілометрова рухома черга. Черга на 1км в Крусо" – повідомили в поліції.

Данія в понеділок відкрила свої кордони для відпочиваючих з Німеччини, Норвегії та Ісландії, якщо у них є бронювання не менше ніж на шість днів в готелі, кемпінгу або котеджі для відпочинку в країні.

Для всіх інших іноземців для в’їзду у Данію необхідна вагома причина. До таких вагомих причин відноситься приїзд у дачний будиночок в Данії на відпочинок, але тільки якщо цей будиночок є власністю іноземця.