Дания открылась для немецких туристов: на границе - очереди до 8 км

В понедельник на южной границе Дании образовались очереди длиной до 8 км, поскольку немецкие туристы отправились на отдых в скандинавскую страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Полиция Южной Ютландии сообщила, что очереди начали выстраиваться на пограничном посту Фресльов сразу после полуночи, когда Дания открылась для жителей Германии, у которых есть бронирование на отдых в Дании.

Очереди росли в течение ночи, достигая 8 км рано утром, а затем начали сокращаться, в результате чего задержка на границе для граждан составляла 15 минут.

"Сейчас на автостраде в Фресльове стоит 7-8-километровая подвижная очередь. Очередь на 1км в Крусо", – сообщили в полиции.

Дания в понедельник открыла свои границы для отдыхающих из Германии, Норвегии и Исландии, если у них есть бронирование не менее чем на шесть дней в гостинице, кемпинге или коттедже для отдыха в стране.

Для всех других иностранцев для въезда в Данию необходима веская причина. К таким веским причинам относится приезд в дачный домик в Дании на отдых, но только если этот домик является собственностью иностранца.