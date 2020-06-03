У Польщі оголосили нову дату президентських виборів 

Президентські вибори у Польщі, перенесені з травня через пандемію коронавірусу, відбудуться 28 червня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl, дату голосування оголосила у середу спікер польського Сейму Ельжбета Вітек.

"Ми збираємося розпочати виборчу кампанію. Я сподіваюся, що конкуренція буде чесною", - заявила Вітек.

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Саме дата 28 червня була визначена представниками урядового табору як найбільш вірогідною датою обрання глави держави.

У вівторок Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про проведення президентських виборів 2020 року. Голосування на виборах відбуватиметься змішаним способом - на виборчих дільницях, а за бажанням - шляхом голосування поштою.

Президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.

В уряді планували провести вибори 28 червня. Ця дата створює складнощі для опозиції, оскільки кандидат від опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський ще має зібрати 100 тисяч підписів, а в умовах карантину це непросто.