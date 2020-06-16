На ще одному пункті пропуску з Польщею відновлено автомобільний рух

У ніч на 16 червня відновився рух автотранспорту на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

Про це "Європейській правді" повідомили у Державній прикордонній службі України.

Уночі Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення щодо відновлення руху автотранспорту через пункт пропуску "Медика".

"Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску "Шегині", навпроти польського - "Медика", - проінформували прикордонники.

Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в "Шегинях" ще 20 травня, але здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після рішення польської сторони.

Зараз на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску для автомобільного сполучення: "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", "Ягодин - Дорогуськ" та "Шегині - Медика".

Піше сполучення здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині - Медика", де з початку червня зростає пасажиропотік та спостерігається скупчення осіб перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні заходи, повідомили прикордонники.