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На ще одному пункті пропуску з Польщею відновлено автомобільний рух

Вівторок, 16 червня 2020, 10:58

У ніч на 16 червня відновився рух автотранспорту на пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. 

Про це "Європейській правді" повідомили у Державній прикордонній службі України. 

Уночі Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення щодо відновлення руху автотранспорту через пункт пропуску "Медика".

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"Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску "Шегині", навпроти польського - "Медика", - проінформували прикордонники. 

Уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в "Шегинях" ще 20 травня, але здійснення пропускних операцій стало можливим тільки  після рішення польської сторони. 

Зараз на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску для автомобільного сполучення: "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", "Ягодин - Дорогуськ" та "Шегині - Медика".

Піше сполучення здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині - Медика", де з початку червня зростає пасажиропотік та спостерігається скупчення осіб перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні заходи, повідомили прикордонники.

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