Еще на одном пункте пропуска с Польшей восстановлено автомобильное движение

В ночь на 16 июня возобновилось движение автотранспорта на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ночью Пограничная стража Республики Польша сообщила о решении по восстановлению движения автотранспорта через пункт пропуска "Медика".

"Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского "Медыка", - проинформировали пограничники.

Правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска в "Шегинях" еще 20 мая, но осуществление пропускных операций стало возможным только после решения польской стороны.

Сейчас на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска для автомобильного сообщения: "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребенне", "Ягодин - Дорохуск" и "Шегини - Медыка".

Пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини - Медыка", где с начала июня растет пассажиропоток и наблюдается скопление людей перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных мероприятий, сообщили пограничники.