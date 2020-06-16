Еще на одном пункте пропуска с Польшей восстановлено автомобильное движение
В ночь на 16 июня возобновилось движение автотранспорта на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей.
Об этом "Европейской правде" сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Ночью Пограничная стража Республики Польша сообщила о решении по восстановлению движения автотранспорта через пункт пропуска "Медика".
"Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского "Медыка", - проинформировали пограничники.
Правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска в "Шегинях" еще 20 мая, но осуществление пропускных операций стало возможным только после решения польской стороны.
Сейчас на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска для автомобильного сообщения: "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Хребенне", "Ягодин - Дорохуск" и "Шегини - Медыка".
Пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска "Шегини - Медыка", где с начала июня растет пассажиропоток и наблюдается скопление людей перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных мероприятий, сообщили пограничники.