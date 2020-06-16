Парламент Венгрии проголосовал за завершение чрезвычайных полномочий Орбана

Парламент Венгрии проголосовал за завершение чрезвычайного положения и чрезвычайных полномочий правительства Виктора Орбана, введя взамен законодательство о переходном периоде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.

Во вторник, 16 июня, парламент Венгрии единогласно проголосовал за завершение чрезвычайного положения в стране, введенного 30 марта в связи с эпидемией коронавируса, в рамках которого правительство премьера Виктора Орбана получило чрезвычайные полномочия.

Дату завершения чрезвычайного положения должно объявить правительство. В конце мая министр юстиции Юдит Варга сообщала, что это должно произойти 20 июня.

Вместо него, Национальная ассамблея приняла закон о переходном периоде и эпидемиологической готовности, на основании которого правительство может объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.

Напомним, чрезвычайное законодательство в Венгрии в связи с COVID-19 подвергалось жесткой критике со стороны оппозиции и правозащитных организаций.

В своей резолюции от 17 апреля Европарламент заявил, что решение в Венгрии о продлении чрезвычайного положения на неопределенный срок, разрешение правительству распоряжаться указами и ослабление надзора парламента "полностью несовместимы с европейскими ценностями".

В середине мая депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию и Совет ЕС в связи с этим ввести санкции и прекратить выплаты Венгрии.

Через несколько дней после того премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в конце мая его правительство может отказаться от широких полномочий, полученных в рамках чрезвычайного положения.

О принятом в Венгрии законе читайте подробнее в статье: "Привет, диктатор!": Как и почему Орбан наделил себя абсолютной властью в Венгрии.