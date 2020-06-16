Украина имеет шансы стать членом НАТО "в правильный момент" - посол США

Украина имеет шансы стать членом НАТО, когда для этого наступит правильный момент.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время видеоконференции заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, посол отметила, что это не является "ни тем, ни другим".

"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", - отметила Кей Бейли Хатчисон.

Посол отметила, что нет оснований утверждать, что партнерство расширенных возможностей должно заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент", - отметила Хатчисон.

Она добавила, что такой статус для Украины, как и Грузии, подтверждает, что эти страны являются для НАТО ближайшими партнерами и им оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России.

Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что США и дальше будут продолжать непоколебимую поддержку суверенитету Украины.

Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, целью которой является поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Новый вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что после получения статуса партнера НАТО расширенных возможностей Украины и дальше стремится к членству в Альянсе.

В Кремле заявили, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".