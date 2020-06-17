МИД готовит карту правил въезда украинцев в страны мира

МИД на этой неделе запустит интерактивную карту, отражающую ситуацию и правила въезда в страны мира на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в эфире "Радио НВ" во вторник рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Для украинцев мы на этой неделе в МИД запустим интерактивную карту. Любой сможет зайти онлайн и посмотреть правила въезда в ту или иную страну, куда можно въехать, как въехать", - сказал Кулеба.

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Он напомнил, что информация о работе и ограничениях въезда и выезда из Украины на наземных пунктах пропуска доступна на сайте Государственной пограничной службы.

"Но я всех призываю в путешествии, если вы на него решились, соблюдать максимальные меры личной безопасности, так как коронавирус никуда не делся и бродит по Европе и миру", - добавил глава МИД.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также выложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.