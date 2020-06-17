Швейцария ожидает наибольшего падения экономики с 1975 года

Швейцария в 2020 году ожидает наихудшего падения экономики страны с 1975 года - в результате кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo, об этом объявил государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

По оценкам ведомства, в 2020 году в результате "коронакризиса" ВВП страны сократится на 6,2%, что станет самым большим падением с 1975 года. Безработица может вырасти до 3,8%.

В то же время этот прогноз уже более оптимистичен, чем обнародованный в апреле, когда речь шла о падении ВВП на 6,7%.

После сокращения экономики в первой половине 2020 года, ожидается постепенный рост уже со второго полугодия, а в 2021 он может составить 4,9%. В 2022 году экономика сможет достичь уровня, на котором находилась до начала пандемии.

Реализация этого прогноза будет зависеть от ряда факторов, в частности, второй волны эпидемии и очередного жесткого карантина.

Еще в одном прогнозе от специалистов Швейцарского экономического института говорится об ожидаемом падении экономики страны на 5,1% в 2020 году и росте на 4,3% в 2021 году.

Напомним, Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП стран еврозоны на 8,7%.