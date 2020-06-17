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Испания проведет государственную церемонию памяти жертв коронавируса

Среда, 17 июня 2020, 11:25

Испания 16 июля проведет государственную церемонию в честь более 27 000 людей, умерших в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Педро Санчес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

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Обращаясь к депутатам, Санчес заявил в среду, что на церемонии будет председательствовать король Фелипе VI, глава испанского государства. Также на ней будут присутствовать топ-чиновники Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

Церемония состоится через четыре месяца после того, как Испания ввела один из самых суровых карантинов в Европе. Ограничение передвижения населения и прекращение большинства видов экономической деятельности продолжались почти два месяца.

За время эпидемии в Испании подтверждены более 244 000 случаев инфицирования коронавируса.

Как сообщалось, с 21 июня Испания откроет границы со всеми странами ЕС, кроме Португалии.

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