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У Німеччині додаток для відстеження контактів за добу завантажили 6,5 млн разів

Середа, 17 червня 2020, 12:58

За першу добу запуску додатка для відстеження контактів хворих на коронавірус у Німеччині, користувачі завантажили його близько 6,5 млн разів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосив виконавчий директор компанії-розробника SAP Крістіан Кляйн.

Додаток Corona-Warn-App, який попереджає про небезпеку зараження корона вірусом,  став доступним для завантаження у ніч на вівторок, 16 червня. За словами Крістіана Кляйна, за перші 24 години роботи його встановили на пристрої 6,5 млн разів.  

Як повідомлялося раніше, це офіційний додаток, розроблений у співпраці між Федеральним урядом Німеччини, Інститутом імені Роберта Коха, телекомунікаційним концерном Deutsche Telekom та концерном з виробництва програмного забезпечення SAP.

Додаток буде фіксувати переміщення власників смартфонів і повідомляти їх про контакт з людиною, інфікованою вірусом SARS-CoV-2, що допоможе простежити і розірвати ланцюжок заражень вірусом. 

Нагадаємо, подібний додаток запустили або готуються запустити вже низка європейських країн. Одна з останніх – Франція. Усі країни запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.

У Раді Європи висловили свої застереження з приводу використання такого програмного забезпечення і наголосили, що ці заходи повинні бути чітко обмеженими в часі.

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Коронавірус Німеччина
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