В Германии приложение для отслеживания контактов за сутки загрузили 6,5 млн раз

За первые сутки запуска приложения для отслеживания контактов больных коронавирусом в Германии пользователи загрузили его около 6,5 млн раз.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявил исполнительный директор компании-разработчика SAP Кристиан Кляйн.

Приложение Corona-Warn-App, который предупреждает об опасности заражения коронавирусом, стало доступно для загрузки в ночь на вторник, 16 июня. По словам Кристиана Кляйна, за первые 24 часа работы его установили на устройствах 6,5 млн раз.

Как сообщалось ранее, это официальное приложение, разработанное в сотрудничестве между Федеральным правительством Германии, Институтом имени Роберта Коха, телекоммуникационным концерном Deutsche Telekom и концерном по производству программного обеспечения SAP.

Приложение будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и сообщать им о контакт с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2, поможет проследить и разорвать цепочку заражений вирусом.

Напомним, подобное приложение запустили или готовятся запустить уже ряд европейских стран. Одна из последних - Франция. Все страны уверяют, что приложение будет собирать только анонимные данные, соответствовать законодательству о защите данных, а его использование будет исключительно добровольным.

В Совете Европы выразили свои замечания по поводу использования такого программного обеспечения и отметили, что эти меры должны быть четко ограниченными во времени.