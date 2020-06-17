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Байден випереджає Трампа на 13 процентних пунктів

Середа, 17 червня 2020, 13:48

Ексвіцепрезидент США Джо Байден, який, як очікується, у листопаді боротиметься за президентство з Дональдом Трампом, випереджає чинного главу США на 13 процентних пунктів.

Про це свідчить останнє опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда". 

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В опитуванні, що було проведене 10-16 червня, 48% зареєстрованих виборців заявили, що підтримають Байдена на виборах 3 листопада.

Натомість теперішнього господаря Білого дому готові підтримати 35% респондентів. 

Відрив Байдена є найбільшим, який фіксували опитування Reuters/Ipsos, що проводяться від початку праймеріз Демократичної партії. 

Аналогічне опитування CNN, проведене раніше цього місяця, показало, що Байден випередив Трампа на 14 процентних пунктів серед зареєстрованих виборців.

Опитування Reuters/Ipsos також показало, що 57% дорослого населення США не схвалює роботу Трампа, в той час як лише 38% схвалює. Це найнижчий рейтинг схвалення Трампа з листопада.

Американці все більше критикують Трампа через відповідь на пандемію коронавірусу і протести проти жорстокості поліції, додає агентство. 

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Трамп США
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