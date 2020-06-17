Байден опережает Трампа на 13 процентных пунктов

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, как ожидается, в ноябре будет бороться за президентство с Дональдом Трампом, опережает действующего главу США на 13 процентных пунктов.

Об этом свидетельствует последний опрос Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

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В опросе, который был проведен 10-16 июня, 48% зарегистрированных избирателей заявили, что поддержат Байдена на выборах 3 ноября.

Нынешнего хозяина Белого дома готовы поддержать 35% респондентов.

Отрыв Байдена является крупнейшим, который фиксировали опросы Reuters/Ipsos, проводимые с начала праймериз Демократической партии.

Аналогичный опрос CNN, проведенный ранее в этом месяце, показало, что Байден опередил Трампа на 14 процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей.

Опрос Reuters / Ipsos также показало, что 57% взрослого населения США не одобряет работу Трампа, в то время как только 38% одобряет. Это самый низкий рейтинг одобрения Трампа с ноября.

Американцы все больше критикуют Трампа за ответ на пандемию коронавируса и протесты против жестокости полиции, добавляет агентство.

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