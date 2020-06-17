Германия призывает ЕС готовиться к Brexit без соглашения с Британией - СМИ

Правительство Германии призывает другие государства Евросоюза готовиться к Brexit без соглашения с Великобританией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на внутренний документ, подготовленный для европейских стран.

Великобритания вышла из ЕС 31 января, и их отношения регулируются переходной договоренностью, которая поддерживает предыдущие правила при согласовании новых условий.

Премьер-министр Борис Джонсон, который на прошлой неделе подтвердил, что Великобритания не намерена продолжать этот переход после 2020 года, хочет быстро заключить соглашение о свободной торговле.

В понедельник он высказал предположение, что уже в июле можно будет достичь договоренности. Но немецкий правительственный документ, датированный 15 июня, показывает, что Берлин ожидает, что переговоры будут продолжаться дольше.

"С сентября переговоры вступают в горячую фазу. Великобритания уже усиливает угрозы в адрес Брюсселя, хочет решить как можно больше за кратчайшее время и надеется достичь успеха в последние минуты переговоров", - говорится в документе.

Правительственный документ также свидетельствует уверенность Министерства иностранных дел, что переходный период не будет продлен после конца этого года.

"Поэтому важно сохранить единство 27 стран, продолжать настаивать на параллельном прогрессе во всех сферах (общий пакет) и четко давать понять, что соглашения любой ценой не будет. Поэтому необходимо начать планирование действий на случай непредвиденных обстоятельств как на национальном, так и на европейском уровне, чтобы подготовиться к варианту "без соглашения 2.0", - говорится в документе.

Берлин считает, что сейчас ситуация не столь критична, как была во время переговоров по Соглашению о выходе. "Ситуация менее серьезная, чем в 2019 году, поскольку важные нормы, например для граждан, были разобраны в соглашении о выходе", - говорится в документе.

Напомним, на этой неделе Евросоюз и Великобритания договорились ускорить переговоры по Brexit, которые в последние несколько месяцев практически не продвигались.