В Берлине несколько сотен квартир закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

В берлинском районе Нойкельн закрыли на карантин 369 квартир после того, как в одном из кварталов 57 человек заразились коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Представителя департамента здравоохранения Берлина Фалько Лицке заявил, что вспышка произошла в домах, где в одной квартире могут жить до 10 человек. В этом районе живут в том числе мигранты из арабских стран.

Местные власти организовали социальных работников и пакеты помощи для краткосрочных потребностей людей в карантине.

Каким образом вирус попал в Нойкёльн, неясно. Первыми заболели два школьника. Также сообщается, что пастор местной общины находится в больнице с коронавирусом.

Власти опасаются, что подобная вспышка может повториться в соседних районах Райникендорф и Шпандау.

Ранее сообщалось, что Германия планирует оставить под запретом проведения массовых мероприятий минимум до конца октября.

Накануне в Германии стал доступен для скачивания в Google Play Store и Apple Store официальное приложение, который предупреждает о возможной опасности заразиться коронавируса. За сутки его скачали более 6,5 млн человек.