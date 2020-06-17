В Молдове рекордное количество новых случаев коронавируса за сутки

В Молдове за последние 24 часа зарегистрировали 478 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный ежедневный показатель в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По данным Минздрава Молдовы, за последние сутки в лабораториях провели 1943 теста на коронавирус, 478 из которых оказались положительными. При этом 1659 тестов были первичными и еще 284 — повторными.

Кроме того, из общего числа заразившихся, 37 — медработники. Коронавирус выявили у 14 врачей, 19 медсестер и четырех человек из больничного персонала.

Больше всего новых заразившихся в Кишиневе — 149 человек. Это рекордное число случаев коронавируса в молдовской столице за сутки. За последние сутки выздоровели еще 176 человек.

Таким образом, число заразившихся в Молдове с начала эпидемии увеличилось до 12 732 человека. Всего с начала эпидемии от коронавируса вылечились 7077 человек. Умерли 433 человека.

Всего в Молдове сейчас более 5 тысяч человек проходят лечение от коронавируса, 417 из них в тяжелом состоянии, 23 подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Напомним, 15 июня в Молдове возобновили регулярные пассажирские авиарейсы. В то же время запрет на въезд иностранцев не отменен.

Также в рамках очередного ослабления карантина возобновили работу рестораны, кафе и спортзалы.