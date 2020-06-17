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Земан не поедет в Москву на перенесенный парад

Среда, 17 июня 2020, 19:29

Президент Чехии Милош Земан не поедет на перенесенный парад Победы в Москве 24 июня.

Об этом заявил спикер Земана Иржи Овчачек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Lidovky.

"Господин президент сожалеет, что не может присутствовать на праздновании Победы во Второй мировой войне из-за мероприятий, связанных с пандемией коронавируса",- сказал Овчачек.

Личным представителем Земана на параде в Москве будет посол Чехии в РФ.

Президент Чехии еще в прошлом году говорил о намерении принять участие в торжествах в Москве к 75-летию победы над нацизмом в Европе. В 2015 году он был единственным лидером ЕС, присутствовавшим на параде в Москве.

В России военный парад в честь 75-летия победы во Второй мировой войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

По данным российских СМИ, свое присутствие на московском параде подтвердили президенты Казахстана, Кыргызстана, а также лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

Президент Молдовы Игорь Додон также заявил о намерении принять участие в параде.

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Земан Чехия
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