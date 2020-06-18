Трамп ворчал из-за санкций против РФ и не хотел быть жестким с Путиным - Болтон

Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах утверждает, что Трамп в частном порядке жаловался на санкции и другие карательные меры против России, хотя публично их поддерживал.

Выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло" приводит СNN, сообщает "Европейская правда".

По словам Болтона, Трамп постоянно "ворчал и жаловался" на санкции, хотя на публике их пропагандировал.

После того как США объявили о первом раунде санкций против России за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Трамп захотел отменить наказание, так как считал, что оно слишком жесткое по отношению к президенту России Владимиру Путину, утверждает Болтон в книге.

"Трамп велел Помпео позвонить Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции - звонок мог состояться или нет", - пишет Болтон.

Болтон также заявил, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России в связи с десятой годовщиной вторжения РФ в Грузию.

Бывший советник по национальной безопасности пишет, что эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личное отношение от официальных отношений.

Болтон в мемуарах также подтвердил давление Трампа на Украину, заявив, что он и другие топ-чиновники от 8 до 10 раз призвали президента возобновить военную помощь Киеву.

Также Болтон рассказал о странных вопросах от Трампа. В частности, президент США удивился, что Великобритания является ядерной державой, и спрашивал, является ли Финляндия частью РФ.