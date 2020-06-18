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Wizz Air возобновляет ряд рейсов из аэропорта "Киев" в Европу

Четверг, 18 июня 2020, 10:17

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет ряд рейсов из аэропорта "Киев" в Европу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом объявила пресс-служба авиакомпании.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" и рейсов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

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"С 17 июня украинские пассажиры смогут запланировать путешествие по следующим направлениям и в следующие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания)", - говорится в сообщении.

Компания добавляет, что ввела на борту усиленные санитарные меры в связи с эпидемией коронавируса. Пассажиры на протяжении перелета обязаны быть в масках. Также им будут раздавать дезинфицирующие салфетки.

Пассажирам рекомендуют зарегистрироваться на рейс и покупать услуги онлайн (например, оплачивать дополнительный багаж через интернет), чтобы сократить контакты в аэропорту.

Как сообщалось ранее, аэропорт "Киев" имени Сикорского, известный также как "Жуляны", с 16 июня принял первые международные рейсы, возобновив работу после карантина.

Перед этим, в ночь на вторник, аэропорт "Киев" отменил все рейсы Wizz Air и других перевозчиков, что стало неожиданностью для авиакомпаний и пассажиров. Причиной отмены назвали невыполнение городом Киев требований карантина.

Стоит добавить, что в случае возобновления полетов туристы пока не смогут летать в ЕС. Подробнее - в статье: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС.

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