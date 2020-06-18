Посла Росії викликали в МЗС Німеччини через убивство в Берліні

МЗС Німеччини викликало у четвер на розмову посла Росії на тлі звинувачення російського уряду у замовному вбивстві колишнього чеченського польового командира і громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SZ.de.

Маас сказав, що російський посол був "запрошений" в федеральне міністерство закордонних справ у четвер у зв’язку з цим випадком.

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Він зазначив, що ця подія має бути повністю розслідувана, а винні повинні отримати судовий вирок.

Маас нагадав, що два російських дипломати вже були вислані з країни, коли почалося розслідування. Він додав, що уряд Німеччини залишає за собою право вжити подальших заходів у цій справі.

Раніше в четвер німецька прокуратура висунула громадянину Росії підозру у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в минулому році, допустивши, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії.

На думку німецької сторони, причиною послужило "вороже ставлення" майбутньої жертви до російської влади.

Колишнього польового командира часів другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі, який був громадянином Грузії, застрелили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен.

ЗМІ пізніше повідомили, що підозрюваний мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.