Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства в Берлине

МИД Германии вызвал в четверг на разговор посла России на фоне обвинения российского правительства в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SZ.de.

Маас сказал, что российский посол был "приглашен" в федеральное министерство иностранных дел в четверг в связи с этим случаем.

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Он отметил, что это событие должно быть полностью расследовано, а виновные должны получить судебный приговор.

Маас сказал, что два российских дипломата уже были высланы из страны, когда началось расследование. Он добавил, что правительство Германии оставляет за собой право принять дальнейшие меры в этом деле.

Ранее в четверг немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, допустив, что преступление было совершено по заказу правительства России.

По мнению немецкой стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.

Бывшего полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили застрелили 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен.

В тот же день в Берлине был задержан подозреваемый убийца Вадим Красиков, который находится под стражей. СМИ сообщили, что подозреваемый имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.