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Посольство Канади застерегло Київ від реваншизму і втручання в судову систему

Четвер, 18 червня 2020, 13:54

Посольство Канади в Україні застерігає українську владу від ігнорування принципів презумпції невинуватості та рівності усіх перед законом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посольство нагадало, що Україна з 2014 року пройшла довгий шлях демократичних реформ, а вимогу суспільства дотримуватися порядку і закону було чітко виражено Революцією гідності.

"Сьогодні ці принципи залишаються наріжними й українці очікують, що уряд буде їх дотримуватися. Українці очікують рівності всіх перед законом. Всі громадяни заслуговують презумпції невинуватості, чесного процесу і судової системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання і реваншизм тільки породжують те ж саме", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

Напередодні Європейська народна партія (ЄНП) висловила стурбованість через політичні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка. 

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Раніше від політичного переслідування Порошенка застерегли провідні члени Європарламенту, які опікуються Україною, а також колишній президент Польщі Александр Квасневський.

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