Посольство Канады предостерегло Киев от реваншизма и вмешательства в судебную систему

Посольство Канады в Украине предостерегает украинскую власть от игнорирования принципов презумпции невиновности и равенства всех перед законом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посольство напомнило, что Украина с 2014 года прошла долгий путь демократических реформ, а требование общества придерживаться порядка и закона было четко выражено Революцией достоинства.

"Сегодня эти принципы остаются основополагающими, и украинцы ожидают, что правительство будет их соблюдать. Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право презумпции невиновности, честного процесса и судебной системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Накануне Европейская народная партия (ЕНП) выразила обеспокоенность политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее от политического преследования Порошенко предостерегли ведущие члены Европарламента, которые занимаются Украиной, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.