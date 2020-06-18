Президент Сербії заявив, що будь-яке рішення по Косову вимагатиме схвалення РФ

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що для будь-якого остаточного рішення по Косову потрібне буде схвалення Росії.

Про це він заявив після зустрічі з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим у Белграді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

За його словами, ключовою темою зустрічі стала ситуація в Косові і Метохії.

"Ми отримали від Росії певні оцінки, які ще більше мене занепокоїли як президента" - сказав Вучич. За його словами, Сербія захищатиме свої інтереси за будь-яку ціну.

Вучич також заявив, що для вирішення косовської проблеми необхідна згода Російської Федерації.

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"Ми домовилися сьогодні розмовляти практично щодня, консультуватися, обмінюватися досвідом, знаннями. Ясно одне, якщо якесь рішення має бути досягнуто в будь-який момент, то будь-яке рішення вимагає згоди Російської Федерації. Рада Безпеки ООН завжди підтримувала діалог під егідою ЄС, Сербія підтримує діалог під егідою ЄС, Сербія готова вислухати всіх інших політичних акторів і їх ідеї, але Сербія захищатиме життєво важливі державні та національні інтереси, незалежно від ціни, яку їй доведеться заплатити", - підкреслив він.

Вучич повідомив, що через три-чотири дні він зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним.

"Ми обговоримо оцінки і думки щодо подій на міжнародній арені, і те, як Сербія зможе найкращим чином захистити свої інтереси. Очікую зустрічей з європейськими представниками, після цього представник нашого уряду поїде на переговори до Вашингтона", - сказав Вучич.

Як повідомлялося, Білий дім цього місяця прийме лідерів з Сербії та Косова у спробі досягти постійного мирного врегулювання.

Нагадаємо, 6 червня новий уряд Косова скасував рішення про так звані "заходи взаємності" у косовсько-сербських відносинах, що може стати передумовою для відновлення діалогу між Приштиною та Бєлградом.