Президент Сербії заявив, що будь-яке рішення по Косову вимагатиме схвалення РФ
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що для будь-якого остаточного рішення по Косову потрібне буде схвалення Росії.
Про це він заявив після зустрічі з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим у Белграді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.
За його словами, ключовою темою зустрічі стала ситуація в Косові і Метохії.
"Ми отримали від Росії певні оцінки, які ще більше мене занепокоїли як президента" - сказав Вучич. За його словами, Сербія захищатиме свої інтереси за будь-яку ціну.
Вучич також заявив, що для вирішення косовської проблеми необхідна згода Російської Федерації.
"Ми домовилися сьогодні розмовляти практично щодня, консультуватися, обмінюватися досвідом, знаннями. Ясно одне, якщо якесь рішення має бути досягнуто в будь-який момент, то будь-яке рішення вимагає згоди Російської Федерації. Рада Безпеки ООН завжди підтримувала діалог під егідою ЄС, Сербія підтримує діалог під егідою ЄС, Сербія готова вислухати всіх інших політичних акторів і їх ідеї, але Сербія захищатиме життєво важливі державні та національні інтереси, незалежно від ціни, яку їй доведеться заплатити", - підкреслив він.
Вучич повідомив, що через три-чотири дні він зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним.
"Ми обговоримо оцінки і думки щодо подій на міжнародній арені, і те, як Сербія зможе найкращим чином захистити свої інтереси. Очікую зустрічей з європейськими представниками, після цього представник нашого уряду поїде на переговори до Вашингтона", - сказав Вучич.
Як повідомлялося, Білий дім цього місяця прийме лідерів з Сербії та Косова у спробі досягти постійного мирного врегулювання.
Нагадаємо, 6 червня новий уряд Косова скасував рішення про так звані "заходи взаємності" у косовсько-сербських відносинах, що може стати передумовою для відновлення діалогу між Приштиною та Бєлградом.