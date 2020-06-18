Президент Сербии заявил, что любое решение по Косову потребует одобрения РФ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что для любого окончательного решения по Косову нужно будет одобрение России.

Об этом он заявил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

По его словам, ключевой темой встречи стала ситуация в Косово и Метохии.

"Мы получили от России определенные оценки, которые еще больше меня встревожили как президента", - сказал Вучич. По его словам, Сербия будет защищать свои интересы любой ценой.

Вучич также заявил, что для решения косовской проблемы необходимо согласие Российской Федерации.

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"Мы договорились сегодня разговаривать практически ежедневно, консультироваться, обмениваться опытом, знаниями. Ясно одно, если какое-то решение должно быть достигнуто в любой момент, то любое решение требует согласия Российской Федерации. Совет Безопасности ООН всегда поддерживал диалог под эгидой ЕС, Сербия поддерживает диалог под эгидой ЕС, Сербия готова выслушать всех других политических акторов и их идеи, но Сербия будет защищать жизненно важные государственные и национальные интересы, независимо от цены, которую придется заплатить", - подчеркнул он.

Вучич сообщил, что через три-четыре дня он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы обсудим оценки и мнения относительно событий на международной арене, и то, как Сербия сможет наилучшим образом защитить свои интересы. Ожидаю встреч с европейскими представителями, после этого представитель нашего правительства поедет на переговоры в Вашингтон", - сказал Вучич.

Как сообщалось, Белый дом в этом месяце примет лидеров из Сербии и Косова в попытке достичь постоянного мирного урегулирования.

Напомним, 6 июня новое правительство Косова отменило решение о так называемых "мерах взаимности" в косовско-сербских отношениях, что может стать причиной для возобновления диалога между Приштиной и Белградом.