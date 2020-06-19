В Конгрессе США пытаются заблокировать сокращение войск в Германии

Конгрессмены из Демократической партии США в четверг внесли законопроект, чтобы заблокировать план президента Дональда Трампа по выводу 9500 военнослужащих из Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Законопроект предлагает запретить финансирование вывода американских сил из Европы без согласования с Конгрессом.

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Документ под названием "О защите интересов национальной безопасности США в Европе" представили председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и член сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

Законопроект запрещает финансирование вывода или сокращения присутствия войск США в Европе, если об этом не просит правительство страны, где размещены американские войска.

Финансирование разрешено в случае объявления намерений о выводе войск президентом США за 180 дней, но Конгресс должен утвердить обоснованное президентом решение.

В соответствии с распределением полномочий в США, Сенат и Палата представителей, а не Белый дом, контролируют государственные расходы.

В понедельник Трамп заявил, что сократит количество американских войск в Германии до 25 000. Он обвинил Берлин в недостижении цели оборонных расходов НАТО и использовании США в вопросах торговли.

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