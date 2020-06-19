11 країн НАТО ініціювали програму підготовки військових пілотів у Європі

11 міністрів оборони НАТО запустили у п'ятницю, 19 червня, ініціативу щодо створення мережі навчальних центрів для пілотів на європейському континенті.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Альянсу, інформує "Європейська правда".

Міністри оборони Болгарії, Хорватії, Чехії, Греції, Угорщини, Чорногорії, Північної Македонії, Португалії, Румунії, Іспанії та Туреччини підписали лист про наміри, що підтверджує створення ініціативи НАТО з льотної підготовки в Європі" (NFTE). Її мета - об'єднати зусилля для підготовки пілотів винищувачів, вертольотів і операторів дронів.

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Відповідно до цієї угоди, 11 союзників Альянсу вивчатимуть варіанти створення європейської мережі навчальних центрів для льотних екіпажів, максимально використовуючи переваги вже існуючих навчальних структур.

"Ця багатонаціональна співпраця розширить тренувальні можливості в Європі і дозволить льотним екіпажам тренуватися ближче до дому", - підкреслила заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане.

Ця ініціатива забезпечить економію коштів і підвищення оперативної сумісності між союзниками та сприятиме загальній готовності повітряних сил НАТО.

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО погодили план спільних дій країн-членів на випадок другої хвилі коронавірусу.

17 червня міністри оборони країн НАТО узгодили пакет заходів у відповідь на збільшення арсеналу російських ракет і дестабілізуючу поведінку РФ.