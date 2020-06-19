11 стран НАТО инициировали программу подготовки военных пилотов в Европе

11 министров обороны НАТО запустили в пятницу, 19 июня, инициативу по созданию сети учебных центров для пилотов на европейском континенте.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Альянса, информирует "Европейская правда".

Министры обороны Болгарии, Хорватии, Чехии, Греции, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Португалии, Румынии, Испании и Турции подписали письмо о намерениях, подтверждающий создание инициативы НАТО летной подготовки в Европе (NFTE). Ее цель - объединить усилия для подготовки пилотов истребителей, вертолетов и операторов беспилотников.

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По этому соглашению, 11 союзников Альянса будут изучать варианты создания европейской сети учебных центров для летных экипажей, максимально используя преимущества уже существующих учебных структур.

"Это многонациональное сотрудничество расширит тренировочные возможности в Европе и позволит летным экипажам тренироваться ближе к дому", - подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Эта инициатива обеспечит экономию средств и повышение оперативной совместимости между союзниками и будет способствовать общей готовности воздушных сил НАТО.

Напомним, министры обороны стран НАТО согласовали план совместных действий стран-членов в случае второй волны коронавируса.

17 июня министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в ответ на увеличение арсенала российских ракет и дестабилизирующее поведение РФ.