Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Лидеры ЕС решили продлить экономические санкции против России

Глава МИД Эстонии осудил позицию Путина по поводу оккупации СССР стран Балтии

"Венецианская комиссия" раскритиковала предложенные Путиным изменения в Конституцию РФ

Коронавирус в Италии был за два месяца до обнаружения первого случая - исследование






11 стран НАТО инициировали программу подготовки военных пилотов в Европе

Пятница, 19 июня 2020, 12:22

11 министров обороны НАТО запустили в пятницу, 19 июня, инициативу по созданию сети учебных центров для пилотов на европейском континенте.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Альянса, информирует "Европейская правда".

Министры обороны Болгарии, Хорватии, Чехии, Греции, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Португалии, Румынии, Испании и Турции подписали письмо о намерениях, подтверждающий создание инициативы НАТО летной подготовки в Европе (NFTE). Ее цель - объединить усилия для подготовки пилотов истребителей, вертолетов и операторов беспилотников.

Читайте также
НАТО расследует инцидент между кораблями Турции и Франции в Средиземном море

По этому соглашению, 11 союзников Альянса будут изучать варианты создания европейской сети учебных центров для летных экипажей, максимально используя преимущества уже существующих учебных структур.

"Это многонациональное сотрудничество расширит тренировочные возможности в Европе и позволит летным экипажам тренироваться ближе к дому", - подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Эта инициатива обеспечит экономию средств и повышение оперативной совместимости между союзниками и будет способствовать общей готовности воздушных сил НАТО.

Напомним, министры обороны стран НАТО согласовали план совместных действий стран-членов в случае второй волны коронавируса.

17 июня министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в ответ на увеличение арсенала российских ракет и дестабилизирующее поведение РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс
powered by lun.ua