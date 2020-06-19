В Германии приложение для отслеживания контактов установили уже 9,6 млн жителей

В Германии за первые дни после запуска приложения для отслеживания контактов его загрузили 9,5 млн жителей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сегодня объявили в Институте имени Роберта Коха.

За первые 3 дня работы приложения Corona-Warn-App, которое предупреждает об опасности заражения коронавирусом, его загрузили около 9,6 млн человек. Это около 11,5% населения страны.

Как сообщалось ранее, это официальное приложение, разработанное в сотрудничестве между Федеральным правительством Германии, Институтом имени Роберта Коха, телекоммуникационным концерном Deutsche Telekom и концерном по производству программного обеспечения SAP.

Приложение работает на основе Вluetooth, определяя другие устройства с приложением, которые находятся на расстоянии, на котором потенциально возможно инфицирование коронавирусом. Если кто-то из этих людей заболел, пользователь получит предупреждение.

Приложение стало доступным в ночь на 16 июня. Львиная доля нынешних пользователей - 6,5 млн - загрузили его в течение первых суток.

"Каждый новый пользователь делает это приложение более действенным, поэтому очень важно, чтобы присоединилось большинство людей", - отметили в Институте.

Напомним, подобное приложение запустили или готовятся запустить уже ряд европейских стран. Одна из последних - Франция. Все страны уверяют, что приложение будет собирать только анонимные данные, соответствовать законодательству о защите данных, а его использование будет исключительно добровольным.

В Совете Европы выразили свои замечания по поводу использования такого программного обеспечения и отметили, что эти меры должны быть четко ограниченными во времени